L’UEFA menace de bannir l’Angleterre des compétitions européennes

Par LeSiteinfo avec MAP

L’instance dirigeante du football européen, UEFA, a mis en garde contre la possibilité de bannir la Fédération anglaise, en raison d’un plan du gouvernement de mettre en place une autorité de régulation du football, rapporte dimanche la presse britannique.

Le secrétaire général de l’UEFA, Theodore Theodoridis, a adressé une lettre à la ministre de la Culture, des Médias et du Sport, Lisa Nandy, pour lui rappeler qu’il ne devrait y avoir « aucune ingérence du gouvernement dans la gestion du football ». « Nous avons des règles spécifiques qui s’y opposent afin de garantir l’autonomie du sport et l’équité des compétitions sportives. La sanction ultime serait l’exclusion de la fédération anglaise de l’UEFA et des équipes anglaises de ses compétitions », a-t-il ajouté.

Selon une copie de la lettre relayée par la presse locale, Theodoridis a mis en garde contre les projets visant à donner à la nouvelle autorité de régulation des pouvoirs étendus pour superviser les clubs des cinq premières ligues d’Angleterre, soulignant que l’indépendance du football était une « exigence fondamentale » pour les nations membres. Parmi les exemples potentiels d’ingérence de l’État, Theodoridis a cité une mesure qui obligerait les propriétaires de clubs à prendre des décisions basées sur les « objectifs de politique commerciale et étrangère » du gouvernement. Cela pourrait conduire à l’interdiction pour les clubs d’attirer des investissements de pays controversés ou de jouer des matchs amicaux à l’étranger.

L’exclusion de l’UEFA empêcherait l’Angleterre de participer à l’Euro 2028, dont elle est co-hôte avec l’Irlande. Elle mettrait également en péril la participation de l’Angleterre aux futures coupes du monde, puisque l’UEFA organise les qualifications pour les équipes européennes. De plus, la décision pourrait également avoir un impact sur la participation des clubs anglais aux compétitions européennes, comme la Ligue des champions et l’Europa Ligue.

S.L