Angleterre: Southgate jette l’éponge

Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’Angleterre, Gareth Southgate, a démissionné deux jours après la défaite contre l’Espagne en finale de l’Euro-2024, disputé en Allemagne.

Les Three Lions se sont inclinés 2-1 à Berlin dimanche, leur deuxième défaite consécutive en finale de l’Euro, après avoir été battus aux tirs au but par l’Italie à Wembley, il y a trois ans. En huit ans, l’entraîneur âgé de 53 ans a dirigé son pays pendant 102 matches et son contrat devait expirer au cours de l’année 2024.

« J’ai eu l’honneur de ma vie en jouant pour l’Angleterre et en dirigeant cette équipe », a indiqué Southgate dans un communiqué. « Cela signifie tout pour moi et j’ai tout donné », a-t-il assuré, estimant qu' »il est temps de changer et d’ouvrir un nouveau chapitre ».

Le directeur général de la Fédération anglaise de football (FA), Mark Bullingham, a relevé que le processus de nomination du successeur de Southgate avait commencé et que son objectif était de confirmer la nomination du nouveau sélectionneur le plus rapidement possible. La FA « a mis en place une solution provisoire en cas de besoin » et ne fera pas d’autres commentaires sur le processus tant qu’un nouveau sélectionneur n’aura pas été nommé, a-t-il précisé.

Le prochain match de l’Angleterre aura lieu le 7 septembre contre la République d’Irlande dans le cadre de la Ligue des Nations.

S.L