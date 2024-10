Le Wydad et le Raja bientôt de retour au complexe Mohammed V ? (VIDEO)

Les travaux au sein du complexe Mohammed V, à Casablanca, avancent à grands pas, en préparatifs aux prochaines échéances sportives.

Le Wydad et le Raja de Casablanca pourront-ils bientôt y disputer leurs rencontres ? Dans une déclaration à Le Site info, Karim El Klaybi, membre du conseil de la ville de Casablanca et du comité de suivi du complexe, a assuré que les travaux prendront fin en décembre prochain.

«En janvier 2025, nous allons adresser une correspondance à la CAF pour l’aviser de la fin des travaux et avoir une autorisation afin que le WAC et le Raja y rejouent. Les deux clubs pourraient y disputer leurs matchs de la phase retour de la Botola», a-t-il souligné.

Cette nouvelle soulagera certainement les supporters des deux clubs casablancais, impatients de rejouer à «Donor».

Rappelons qu’en plus du stade Mohammed VI, ceux de Tanger, de Rabat, de Marrakech, de Fès et d’Agadir ont été désignés pour accueillir les matchs de la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

H.M.