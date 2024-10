Mondial 2024 de futsal: le Brésil bat l’Ukraine (3-2) et file en finale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Brésil s’est qualifié pour la finale du Mondial-2024 de futsal, en battant l’Ukraine par 3 buts à 2, mercredi à Tachkent.

La Seleçao s’est imposée grâce au but de Rostyslav Semenchenko contre son propre camp (21e) et au doublé de Dyego (22e, 36e). Les Ukrainiens ont ouvert le score par le biais d’Ihor Cherniavskyi (18e), avant d’égaliser 2-2 sur un but d’Ihor korsun (29e).

Le Brésil jouera sa septième finale. Il en a déjà remporté cinq, en 1989, 1992, 1996, 2008 et 2012 et perdu une, en 2000.

L’Ukraine jouera le match de classement pour la deuxième fois de son histoire. Sa meilleure performance en cinq participations (avant Ouzbékistan-2024) a été la quatrième place en 1996.

L’autre demi-finale opposera l’Argentine à la France jeudi à Tachkent. La finale et le match de classement sont prévus le 6 octobre à Tachkent, respectivement à 16h00 et 13h30 (GMT+1)