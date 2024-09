Yassine Bounou dans le top 10 des gardiens les mieux payés au monde

Le gardien de but marocain Yassine Bounou, qui évolue au sein du club d’Al-Hilal a réussi à intégrer le top 10 des gardiens de but les mieux payés au monde en se classant à la huitième position, rapporte Sports Boom, site spécialisé dans les finances des joueurs de football professionnels.

Selon la même source, Bounou perçoit un salaire de 168 370 livres sterling par semaine, ce qui équivaut à 8,8 millions par an. La liste inclut également un autre gardien du championnat saoudien, le sénégalais Edouard Mendy, qui joue pour Al-Ahli, et qui se classe en 6e position.

Mendy gagne 185 207 livres sterling par semaine, soit 9,6 millions par an. En tête du classement, on retrouve Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, avec un salaire de 353 577 livres sterling par semaine et 18,4 millions par an.

Le rapport souligne qu’habituellement, ce sont les attaquants qui sont les mieux rémunérés, mais les bons gardiens de but demandent également des salaires élevés et gagnent autant que les joueurs les mieux payés de leurs équipes et ligues respectives.

Les 10 gardiens de but les mieux payés proviennent des ligues allemandes, espagnoles, françaises et du championnat saoudien, tandis qu’aucun des 10 meilleurs gardiens ne provient de la Premier League anglaise.

La Liga espagnole se distingue avec trois gardiens parmi les mieux rémunérés, tandis que les championnats allemand, français et saoudien comptent chacun deux gardiens.