Wydad: le beau message de Samuel Eto’o à Hicham Ait Menna (PHOTO)

Samuel Eto’o a adressé un message à Hicham Ait Menna, le président du Wydad de Casablanca. Sur son compte X, le président de la Fédération camerounaise de football a posté une photo en compagnie du nouveau président et tenu à lui exprimer son soutien.

«Tu me permettras de te dire combien je suis fier de toi. C’est un pléonasme, au regard de ce que tu représentes aujourd’hui. Toi, le passionné, le visionnaire et surtout le leader inspirant», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : «Au moment où tu entames un nouveau défi, celui de faire du Wydad le club le plus performant…, je te souhaite humblement, fraternellement, et du fond du cœur bonne chance».

Rappelons que l’équipe casablancaise, repartie bredouille la saison dernière après avoir joué sur plusieurs fronts, cherche à rectifier le tir lors de cette saison et se réconcilier ainsi avec ses supporters, avides de sacres et d’exploits.

Lors de la dernière saison, le Wydad s’est contenté de la cinquième place au classement de Botola avec 44 unités, récoltés en 12 victoires, 8 nuls et 10 défaites. L’équipe a été éliminée aux 8es de finale de la Coupe du Trône par la JS Salmi (0-1) et de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF en arrivant 3e de son groupe.

Le WAC parie sur un changement profond dans son style de jeu, en faisant confiance au Sud-Africain Rulani Mokoena, ancien entraîneur des Mamelodi Sundowns, connu pour sa philosophie d’entraînement moderne et son recours au jeu offensif et au pressing, pour superviser le nouveau projet sportif du club.

Après avoir mis en place son staff technique, le club s’est lancé dans le recrutement de nouveaux joueurs dans la perspective d’un lifting complet de son effectif en signant un grand nombre de joueurs outre le départ du plus de la moitié de l’effectif de l’équipe.

Le bureau directeur et l’entraîneur ont choisi de faire des recrutements qui donnent une valeur ajoutée à l’équipe et qui sont en phase avec l’approche tactique de Mokoena.

