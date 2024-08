Près de deux millions de touristes ont visité Paris pour les JO

Par LeSiteinfo avec MAP

Quelque 1,73 million de touristes ont été accueillis dans la Métropole du Grand Paris durant la période allant du 26 juillet au 2 août, qui coïncidait avec la première semaine des Jeux olympiques d’été (JO de Paris 2024), qui ont pris fin dimanche soir, selon le baromètre du tourisme parisien.

Ce chiffre, en hausse de 18,9 % par rapport à 2023, est en phase avec les projections de fréquentation globale prévoyant, entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques (du 12 au 27 août), + 8,5 % d’arrivées aériennes internationales par rapport à 2023, dont +16 % pour l’Amérique du Nord (108 000 arrivées) et +6 % pour l’Europe (72 000 arrivées).

Parmi les arrivées recensées, 924 000 concernent des touristes internationaux (+ 13,9 % vs 2023) et 803.000 des touristes français (+ 25,1 % vs 2023).

Le baromètre du tourisme parisien fait état de l’atterrissage de 100.000 passagers dans les aéroports parisiens entre le 24 et le 27 juillet, soit 33 % de plus qu’aux mêmes dates en 2023, avec un pic le jeudi 25 juillet, veille de la cérémonie d’ouverture, avec 29.000 voyageurs.

Les 5 marchés les plus présents sont les États-Unis avec 14,7 % des visiteurs étrangers (136 000 touristes), suivis de l’Allemagne (6,6 %- 61 000 touristes), le Brésil (5,5 %-51 000 touristes), la Grande-Bretagne (5,1 %-47 000 touristes) et l’Espagne (3,1 %-28 000 touristes).