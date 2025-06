Comment se prépare Casablanca à affronter l’été 2025 ?

La présidente du Conseil communal de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, a souligné que la gestion de la ville implique également de faire preuve d’anticipation, d’écoute et de réactivité.

Elle a appelé les habitants à signaler toute remarque ou réclamation concernant la propreté, la santé ou la sécurité, en précisant l’arrondissement et le quartier concernés, dans le cadre d’une mobilisation de terrain et d’un appel ouvert à tous les citoyens à utiliser la plateforme www.chikaya.ma.

Dans une publication sur Facebook, la maire a indiqué avoir présidé, ce lundi, une réunion de coordination consacrée à des sujets prioritaires à l’approche de la période estivale, portant sur la propreté, la santé urbaine, la sécurité publique et les installations sanitaires publiques, et ce, suite à un certain nombre de réclamations relayées sur les réseaux sociaux.

Nabila Rmili a précisé que cette réunion s’inscrit dans une démarche de vigilance continue et de mise à jour permanente des programmes de sécurité publique, notamment dans un contexte de hausse des températures et des spécificités saisonnières liées à l’été.

Une partie importante de la réunion a été consacrée à la stratégie scientifique de lutte contre les nuisibles (3D), incluant la désinsectisation, la dératisation et la désinfection, afin de limiter la prolifération de ces nuisibles, particulièrement au niveau des réseaux d’assainissement.

Le plan d’action pour l’été 2025 prévoit plusieurs mesures clés, telles que le renforcement des campagnes de désinfection et de nettoyage sur l’ensemble du territoire communal et des seize arrondissements, la programmation d’interventions ciblées et urgentes dans les points noirs et zones sensibles, ainsi que des interventions réactives immédiates basées sur les signalements reçus via www.chikaya.ma.

La maire a également indiqué que les plages de Casablanca bénéficieront cet été d’un dispositif renforcé. Les plages d’Ain Diab, Lalla Meryem et Madame Choual seront ainsi dotées d’un système de propreté complet incluant la collecte des déchets, le nettoyage en profondeur, la mise en place de conteneurs et le lancement de campagnes de sensibilisation.

Un nouveau programme a aussi été lancé pour les plages de Sidi Bernoussi et Aïn Sebaâ, selon une approche territoriale participative, prenant en compte les spécificités de chaque zone.