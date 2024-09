Al Barid Bank soutient les athlètes marocains médaillés des Paralympiques 2024

Al Barid Bank présente ses félicitations aux athlètes marocains qui ont brillé lors des Jeux Paralympiques de Paris 2024, avec une mention particulière pour l’athlète Ayoub Sadni, que la banque sponsorise.

Alors que les Jeux Paralympiques de Paris 2024 viennent de se clôturer, Al Barid Bank souhaite rendre hommage aux athlètes marocains et leur adresser ses plus chaleureuses félicitations pour le bilan très positif réalisé durant ces jeux, avec 15 médailles remportées dans différentes disciplines.

Ces athlètes ont fièrement porté haut les couleurs du Maroc grâce à leur détermination et leur volonté exemplaires. Ils contribuent non seulement à faire rayonner le sport national à l’échelle internationale, mais représentent également une source d’inspiration pour les jeunes sportifs, favorisant ainsi l’inclusion à travers les valeurs sportives.

Pour rappel, Al Barid Bank accompagne et sponsorise le champion marocain Ayoub Sadni, qui a remporté la médaille d’argent au 400 m T47, et à qui elle adresse ses plus vives félicitations pour ce nouveau titre.

À travers ce sponsoring, Al Barid Bank réitère son engagement en tant que banque citoyenne et inclusive, au service de tous ses concitoyens.