Abdessalam Ouaddou prend la défense de Walid Regragui

L’ex-international marocain Abdeslam Ouaddou réagit au déferlement de haine que subit Walid Regragui depuis quelques jours par certains marocains sur les réseaux sociaux pour s’être « immissé » dans les affaires de l’équipe olympique.

L’ex joueur de Rennes et de Fulham a rédigé quelques mots pour apporter son soutien à son compatriote.

« Mon cher frère, ex coéquipier, tu as tout mon soutien face à ce déferlement médiatique injuste, méchant, machiavélique. En tant que sélectionneur national, patriote, et grand frère de toute cette belle génération de talents marocains, c’est une nécessité d’être auprès des tiens. Ta présence pour accompagner notre frère Tarik Sektioui que je félicite au passage pour son travail remarquable ainsi que son STAFF est un devoir. Je connais très bien Tarik, ex coéquipier également, sa personnalité, son caractère, ses compétences, je suis certain qu’il n’aurait toléré aucune ingérence de quiconque dans son travail. Ceux qui t’ont adoubé hier et qui crachent leur venin aujourd’hui sont les mêmes…. Ils sont légions. Tu as placé notre drapeau très haut sur l’échiquier mondial, continue ton travail remarquable.

Abdessalam Ouaddou a finit son texte ainsi : « La caravane passe et les chiens aboient…».