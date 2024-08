Le PSG lance une nouvelle académie à Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain (PSG) a annoncé, mardi, l’ouverture en septembre prochain de sa nouvelle PSG Academy à Casablanca.

« Cette initiative vise à étendre la méthodologie de formation du PSG à la jeunesse marocaine, renforçant ainsi davantage les liens sportifs du club avec le Maroc », indique le club parisien dans un communiqué.

Située à Tamaris, « cette académie ultramoderne sera dotée de plusieurs terrains de football et accueillera des garçons et des filles âgés de 4 à 18 ans, offrant un entraînement et des installations de premier plan ».

« Le développement local du projet est piloté par Daoud Boulanger, un formateur français disposant d’une large expérience au Maroc », note le communiqué. « En tant qu’instructeur de l’UEFA et de la CAF, Boulanger a collaboré avec la Fédération française de football et la Fédération royale marocaine de football, apportant une riche expertise à l’Académie du PSG. Il a précédemment occupé les postes de directeur de la formation et de directeur technique dans plusieurs clubs, dont celui de Berkane », précise la même source.

« C’est un grand honneur de proposer un projet de cette qualité à la jeunesse marocaine. Partager la culture de la formation française avec ces jeunes passionnés de football est une immense fierté », a indiqué Boulanger, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre: « Le PSG est un club apprécié au Maroc et une référence en matière d’excellence de formation. Je suis ravi d’amener ce projet à Casablanca, en offrant à nos jeunes joueurs l’expertise d’un club prestigieux dans des installations exceptionnelles, favorisant un esprit de famille ».

« Nous sommes extrêmement fiers d’étendre la PSG Academy au Maroc. Cette initiative souligne notre engagement en faveur de l’excellence de la formation des jeunes et nous permet de nous rapprocher davantage de nos supporters passionnés dans ce pays amoureux du football, en leur offrant une expérience inoubliable en phase avec leur enthousiasme pour le PSG », a déclaré, de son côté, la responsable du développement de la marque, Nadia Benmokhtar.

Le lien entre le PSG et le Maroc repose sur « une passion commune pour le football, illustrée par le rôle important du défenseur marocain Achraf Hakimi au sein du club », note, en outre, le communiqué, relevant qu’avec 4,9 millions de followers marocains sur les réseaux sociaux, le pays se classe au 10e rang des plus grands supporters du PSG.

Dans la région, le PSG bénéficie de la fidélité de 18,6 millions de fans, soit 12% du total mondial de 214 millions de supporters du club. « L’établissement de la PSG Academy à Casablanca renforce ce lien et souligne l’engagement du PSG à nourrir les talents du football au Maroc », souligne la même source.

À l’avenir, la PSG Academy a pour objectif de se développer davantage dans le Royaume, en lançant potentiellement des centres ou des programmes supplémentaires, établissant ainsi le PSG comme le club de la prochaine génération à l’échelle mondiale, conclut le communiqué.

S.L.