Azzedine Ounahi vers la Liga ?

Las Palmas souhaite s’offrir Azzedine Ounahi sous forme de prêt pour une seule saison. D’après Foot Mercato, le club espagnol a déjà pris contact avec l’Olympique de Marseille afin de parvenir à un accord et acter le transfert du Lion de l’Atlas.

Le média français précise qu’Ounahi n’a pas réussi à s’imposer à l’OM et ne figure pas dans les plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Un départ vers un autre club pourrait ainsi lui offrir plus de temps de jeu. «Il faut dire que le joueur conserve une belle cote en Espagne suite à son match face à la Roja lors de cette Coupe du Monde, et pourrait donc bien se relancer chez nos voisins ibériques», souligne-t-on.

Azeddine Ounahi, 24 ans, est un des meilleurs joueurs de l’équipe nationale du Maroc. Il avait réalisé une Coupe du monde exceptionnelle en décembre 2022, tapant notamment dans l’œil du sélectionneur de l’Espagne à l’époque, Luis Enrique.

La valeur marchande du joueur sur Transfermarket est passé de 3.5 millions à 15 millions d’euros après le Mondial. Elle est actuellement de l’ordre de 12 millions d’euros. Le milieu de terrain est sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2027.

