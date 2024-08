JO de Paris (beach-volley): le Maroc s’incline face à Cuba (2-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe du Maroc de beach-volley, composée du duo Mohamed Abicha et Zouheir El Graoui, s’est inclinée, jeudi, face à la paire cubaine comprenant Noslen Diaz Amaro et Jorge Luis Alayo Moliner par 2 sets à 0, lors de la troisième journée du groupe D, dans le cadre des Jeux olympiques-2024 de Paris.

Les Marocains ont été battus lors de la première manche 21 à 14, tandis que la deuxième s’est soldée sur le score de 21 à 11.

Abicha et El Graoui, qui avaient perdu leur premier match de ces JO face au tandem brésilien George Souto Maior et Andre Loyola en deux sets (21-18, 21-10) et leur deuxième match contre le duo américain composé de Miles Partain et Andrew Benesh par 2 sets à 0 (21-12, 28-26), quittent la compétition suite à cette troisième défaite.