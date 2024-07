JO 2024: l’intégralité des épreuves sera diffusée par la SNRT (PHOTO)

C’est officiel. L’intégralité des épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera diffusée par satellite par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). L’annonce a été faite ce lundi sur la page X de la chaîne Arryadia.

Rappelons que le Maroc est qualifié aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans 18 disciplines sportives : l’athlétisme, l’aviron, la boxe, le breakdance, le canoë-kayak, le cyclisme, l’escrime, le football, la lutte, le surf, le taekwondo, le tir sportif, le triathlon, les sports équestres, le beach-volley, le skateboard, le golf et le judo.

Du 26 juillet au 11 août prochains, Paris vibrera au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP). Depuis sa désignation comme ville hôte, la capitale française met les bouchées doubles pour réussir l’accueil du plus grand évènement sportif de la planète, rassemblant athlètes et spectateurs des quatre coins du globe.

Des infrastructures durables flambant neuves, des programmations culturelles et sportives à foison, un dispositif de sécurité exceptionnel : tout est mis en œuvre pour que cette édition des JO soit un véritable succès, selon le comité organisateur.

H.M.