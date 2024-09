JO 2024: un responsable français remercie le Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a « activement » contribué au succès de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, a souligné, jeudi à Marrakech, Lucas Philippe, conseiller pour les relations internationales auprès de la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) française.

« Je tiens à remercier le Maroc pour avoir participé activement à la réussite des Jeux Olympiques de Paris 2024 », a relevé Philippe dans une déclaration à la MAP en marge de l’atelier international sur la sécurité et la sûreté des grands évènements, organisé par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en coordination avec Interpol, à travers le projet Stadia.

Qualifiant de « dense » la coopération franco-marocaine en matière de sécurité, il a affirmé que les deux pays « partagent les mêmes problématiques de sécurité et nous essayons de trouver des solutions communes dans le respect de nos politiques et dans un état d’esprit d’ouverture et de pragmatisme ».

Cet atelier international de deux jours, dont les travaux ont pris fin jeudi, visait à accompagner l’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations-2025 et de la Coupe du Monde-2030 en édition conjointe avec l’Espagne et le Portugal, en contribuant au renforcement des capacités des membres de sécurité nationaux dans l’organisation des grands événements.

Outre les cadres marocains spécialisés dans le domaine de la sécurité sportive et de l’organisation de grands événements, ont pris part à cette rencontre de deux jours des responsables internationaux et des experts en sécurité représentant Interpol, la CAF, la FIFA ainsi que des experts en sécurité sportive venus de pays arabes, africains et européens.

S.L.