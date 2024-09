JO 2024: près de 39% des athlètes ont subi des contrôles antidopage

Par LeSiteinfo avec MAP

Près 39% des athlètes ayant participé aux Jeux olympiques de Paris ont subi des contrôles antidopage, pour un total de 6.130 échantillons, a annoncé jeudi l’agence internationale antidopage (ITA).

« Tout au long des Jeux, 6.130 échantillons – comprenant de l’urine, du sang et des taches de sang séché – ont été prélevés en compétition et hors compétition, de l’ouverture du village olympique à la cérémonie de clôture », a indiqué dans un communiqué l’Agence basée à Lausanne. Ces échantillons provenaient de plus de 4.770 contrôles effectués sur 4.150 athlètes, soit 38,75 % de l’ensemble des participants – une augmentation de 4% par rapport à Tokyo 2020 et de 10% par rapport à Rio 2016, a précisé l’ITA.

Il s’agit « de la plus grande proportion de sportifs jamais testés », a souligné la même source. Ces tests étaient pour la plupart ciblés, après certaines performances et plus de deux tiers des tests effectués l’ont été au cours de la compétition. Parmi les pays les plus ciblés, on retrouve les États-Unis, la Chine, la France, l’Australie et la Grande-Bretagne, en plus des pays les plus titrés avec, parfois, plusieurs tests pour un même sportif.

C’est dans les sports tels que l’athlétisme, les sports aquatiques, le cyclisme, l’aviron et la lutte que le nombre de contrôles antidopage a été le plus élevé. Le programme de contrôle de l’ITA a couvert les athlètes de presque tous les Comités Nationaux Olympiques (CNO) participants, soit 200 pays et 97% des nationalités représentées aux Jeux.

S.L.