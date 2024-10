Bientôt quatre nouvelles chaînes sportives au Maroc

La haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a approuvé le projet de modification du cahier des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), qui prévoit la création de quatre chaînes de télévision publiques consacrées au sport.

Ce projet, présenté par le chef du gouvernement, prévoit le lancement de nouvelles chaînes nommées « Arryadia 1 », « Arryadia 2 », « Arryadia 3 » et « Arryadia 4 », qui diffuseront en continu via les satellites et d’autres moyens techniques.

La HACA a appelé à renforcer l’offre médiatique sportive nationale, en accord avec le moment sportif unique que vit le pays, marqué par des événements internationaux majeurs tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la Coupe du Monde 2030 et les éditions de la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans.

La HACA a indiqué que les nouvelles chaînes contribueront à améliorer la qualité du service public dans le domaine audiovisuel et à promouvoir le rayonnement du sport national aux niveaux national, régional et local.

La HACA a également renouvelé son appel à intensifier les efforts pour assurer une couverture médiatique plus large du sport féminin, soulignant l’importance du sport dans la promotion des valeurs de parité et d’égalité entre les sexes au sein de la société marocaine.