Décès dans un accident de Landry Nguemo, ancien international camerounais

Par LeSiteinfo avec MAP

Landry Nguemo, ancien international camerounais, âgé de 38 ans, est décédé jeudi dans un accident de la circulation entre Yaoundé et Bafoussam, a annoncé la Fédération camerounaise de Football (Fécafoot).

« La Fécafoot apprend juste la nouvelle du décès de l’ancien Lion indomptable, Landry Nguemo, des suites d’un accident de la circulation », a-t-elle publié sur sa page Facebook.

Le milieu de terrain, natif de Yaoundé, qui a joué avec l’équipe nationale entre 2006 et 2014, a passé l’essentiel de sa carrière en France.

L’AS Nancy-Lorraine ASNL, où il a débuté au centre de formation à 16 ans avant de rejoindre l’équipe première jusqu’en 2011, a partagé son « immense tristesse » sur son compte X.

Entre 2011 et 2014, il a évolué avec les Girondins de Bordeaux qui adressent « leurs plus sincères condoléances à sa famille et ses proches » sur le réseau X.

Après des passages en Turquie et en Norvège, il avait pris sa retraite et entraînait l’équipe U16 de l’ASNL.