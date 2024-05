Cameroun: Eto’o présente ses excuses au sélectionneur Marc Brys

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT) Samuel Eto’o,, a présenté jeudi ses « excuses » à l’entraîneur de la sélection nationale, le Belge Marc Brys, qu’il avait violemment critiqué et remplacé il y a deux jours, et l’a maintenu dans son poste.

Brys avait été nommé le 2 avril dernier par le ministre des Sports « suite aux très hautes directives du président de la République » Paul Biya. Sa nomination avait été dénoncée et qualifiée d' »illégale » par la FECAFOOT, seule habilitée selon elle à désigner le sélectionneur national.

Mardi, le président de la FECAFOOT, Eto’o s’était pris violemment à Marc Brys et au représentant du ministre des sports, une scène capturée dans une vidéo amateur devenue virale sur les réseaux sociaux.

« Je vous présente mes excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d’émotion (…) mais le peuple camerounais étant plus important que nous, c’est le seul intérêt qui devrait nous amener à travailler », a déclaré jeudi Eto’o, l’ancienne vedette du Barça, de l’Inter Milan et de Chelsea, dans une conférence de presse conjointe avec Brys.

« Votre mission n’est pas facile malgré vos qualités et votre expérience mais sachez que vous aurez notre soutien » pour la préparation de deux prochains matches cruciaux dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial de 2026, contre le Cap Vert et l’Angola les 8 et 11 juin, a dit Eto’o à l’adresse du technicien belge.

S.L.