Le club égyptien du Zamalek est entré en force dans le mercato estival pour recruter l’une des stars du championnat.

Selon plusieurs sources médiatiques, le Zamalek est intéressé par les services du capitaine de l’AS FAR, Rabiî Hrimat et souhaite le recruter. Le staff du Zamalek ont été impressionnés par les capacités du joueur, qu’ils considèrent comme un atout capable d’apporter une grande valeur ajoutée dans le milieu de terrain égyptien.

L’intérêt du Zamalek pour Hrimat vient confirmer l’ascension fulgurante de la star, qui est désormais l’objet de l’intérêt de plusieurs clubs africains et asiatiques, après ses performances remarquables avec l’AS FAR.

Les « Militaires » (AS FAR) restent une source d’attraction pour les clubs cherchant à renforcer leurs effectifs avec des stars, après les performances impressionnantes de l’équipe et de ses joueurs au cours des deux dernières saisons.