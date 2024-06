Les dessous de la réunion de Regragui avec Ziyech et En-Nesyri

Walid Regragui a tenu une réunion ce samedi avec Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri dont le comportement après leur remplacement lors du match Maroc-Zambie avait provoqué un tollé.

Les caméras du stade ont en effet capté la frustration des deux joueurs après avoir été remplacés, exprimant tous deux une forte colère face à la décision du sélectionneur national.

Selon une source fédérale de Le Site info, Regragui a haussé le ton avec les deux joueurs et leur a rappelés qu’il est le seul responsable des choix techniques. Le coach les a également appelés à respecter ses décisions à l’avenir.

Le sélectionneur leur a aussi expliqué les raisons de leur remplacement. «Regragui estime que leur réaction est naturelle mais les a toutefois sommés de ne plus reproduire ce comportement lors des prochains matchs», assure-t-on.

Rappelons que les internautes ont beaucoup discuté de ces incidents, affirmant que l’attitude des joueurs indique un problème de discipline au sein du groupe. « Ces incidents soulèvent des questions sur le respect des joueurs envers l’entraîneur et ses décisions, un problème qui doit être résolu en instaurant une discipline et en exigeant le respect de l’entraîneur et de ses choix».

A noter que les Lions de l’Atlas se sont imposés face à la Zambie (2-1) lors de la rencontre qui a eu lieu vendredi au stade « Adrar » d’Agadir

H.M