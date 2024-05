Walid El Karti de retour au Wydad ?

Auteur, ces derniers mois, de prestations pour le moins modestes, le Wydad de Casablanca tente de renforcer son effectif et former un groupe compétitif pour la prochaine saison. Des départs sont donc prévus et de nombreux recrutements sont au programme.

Selon une source de Le Site info, certains dirigeants du WAC souhaitent récupérer Walid El Karti lors du prochain mercato estival.

En fin de contrat avec Pyramids FC, le joueur pourrait rejoindre gratuitement les Rouge et Blanc s’il parvient à un accord avec le président. «Au cas où tous les dirigeants approuvent le recrutement d’El Karti, convaincre le joueur de retourner au WAC ne sera pas difficile vu que celui-ci souhaite écrire un nouveau chapitre avec le club», apprend-t-on.

S.L.