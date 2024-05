Casablanca abrite le 16è championnat d’Afrique de VTT

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC) et la confédération africaine de la discipline (CAC) organisent, les 11 et 12 mai dans la forêt de Bouskoura à Casablanca, la 16è édition du championnat d’Afrique de VTT (Vélo Tout Terrain) sous le signe » le Maroc et l’Afrique, une seule entité ».

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive africaine comprend les épreuves du cross-country olympique (XCO) et de cross country sur circuit court (XCC), avec la participation des meilleurs vététistes représentant 12 pays (Maroc, Afrique du Sud, Namibie, Iles Comores, Iles Maurice, Soudan du Sud, Rwanda, Kenya, Nigeria, Lesotho, Zimbabwe et Côte d’Ivoire), indique un communiqué des organisateurs.

Ce championnat africain, qui coïncidera avec les célébrations du 21è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, constitue une étape cruciale en vue de la qualification aux prochains Jeux olympiques (Paris-2024), poursuit la même source, notant que cette compétition connaitra l’engagement des meilleurs cyclistes spécialisés en VTT chez les seniors et juniors (garçons et filles), qui disputeront des épreuves combinant vitesse, technique et endurance.

En marge de cet évènement, deux sessions de formations sont prévues sous la supervision de l’Union Cycliste Internationale (UCI), la première étant réservée aux entraineurs et coureurs (16 bénéficiaires), tandis que la seconde profitera à 10 juges africains, dont quatre marocains.