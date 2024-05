Éliminatoires. Mondial 2026 : le match Congo-Maroc délocalisé ?

Les médias congolais ont rapporté que le match opposant le Congo au Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sera joué dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, au lieu de Brazzaville.

Dans son dernier rapport, la CAF a notamment estimé que le stade Alphonse Masamba de la capitale congolaise, Brazzaville, ne répond pas aux normes exigées pour l’accueil de matchs internationaux, s’ajoutant, ainsi, à la liste des 24 stades rejetés.

Selon la presse congolaise, une délégation du ministère des Sports s’est rendue, dimanche, en République Démocratique du Congo (RDC), pour rencontrer François Capullo, le ministre local des Sports et des loisirs, afin de l’informer de la volonté de l’équipe nationale congolaise de jouer au Stade des Martyrs de Kinshasa, et ce, contre les équipes nationales du Niger et du Maroc, les 3 et 10 juin.

Une source de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a confirmé à Le Site Info que la Fédération congolaise de football (FCF) n’a pas encore été informée du lieu et du calendrier de son match contre l’équipe nationale marocaine.





La même source a expliqué que la Fédération congolaise informera la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA du lieu et de la date du match avec les Lions de l’Atlas.

Pour rappel, l’équipe nationale marocaine affrontera la Zambie puis le Congo. Elle a notamment remporté son premier match contre son hôte, la Tanzanie, avec deux buts à zéro. L’équipe nationale Érythréenne se retirant des compétitions.