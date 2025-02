On connaît la date d’ouverture du grand stade de Tanger

Le grand stade de Tanger a subi de grands travaux de réaménagement, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030.

Dans une déclaration à Le Site info, Yassine Tamasmani, le vice-président de l’Ittihad de Tanger, a annoncé que les travaux seront achevés en mai prochain. «C’est l’accord conclu avec les responsables de l’aménagement du stade et la FRMF», a-t-il confié.

Tanger fait partie des villes qui accueilleront des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le stade bénéficiera d’une façade extérieure modernisée et d’une plus grande capacité d’accueil, apprend-t-on.

Rappelons par ailleurs que les travaux se poursuivent au complexe sportif Mohammed V de Casablanca qui devrait rouvrir ses portes en mars prochain.

Selon une source de Le Site info, plusieurs installations intérieures et extérieures ont déjà été achevées, précisant qu’il ne reste plus qu’à finaliser la piste d’athlétisme en revêtement synthétique, aménager un restaurant et un café et finaliser la tribune et une partie des gradins.

H.M.