Casablanca-Pékin: le globe-trotter marocain Karim Mosta fait escale à Istanbul

L’aventurier marocain Karim Mosta a fait escale dimanche à Istanbul, dans le cadre de son périple de plus 15.000 kilomètres visant à relier à vélo Casablanca à la capitale chinoise, Pékin. Le cycliste, qui a été accueilli par le Consul général du Maroc à Istanbul, El Mehdi Rami, est arrivé en Turquie en provenance de Bulgarie, dans le cadre de la neuvième étape de son aventure, entamée en février dernier.

Dans une déclaration à la MAP, il a affirmé avoir parcouru jusqu’à présent près de 5.000 km et huit pays, à savoir le Maroc, l’Espagne, la France, l’Italie, la Slovénie, la Croatie, la Serbie et la Bulgarie. Selon lui, son voyage pour atteindre la capitale chinoise devrait durer huit mois. Le Marocain a franchi la frontière turque via la ville d’Edirne, où il a assuré avoir reçu un accueil chaleureux de la part des Turcs, qui ont manifesté un grand intérêt pour son aventure à vélo.

Ce voyage s’inspire de l’explorateur marocain Ibn Battuta, qui avait effectué le même voyage du Maroc à la Chine il y a neuf siècles, a précisé le double vainqueur de la Coupe du monde d’ultra-marathon, expliquant qu’il souhaite faire connaître le Maroc aux différentes populations qu’il rencontre, tout en hissant haut le drapeau de son pays.

Il a également exprimé son émotion face à l’accueil chaleureux des communautés marocaines résidant dans les pays qu’il traverse, qui suivent son voyage à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Karim Mosta a aussi souligné le soutien et l’accompagnement des ambassades et des consulats marocains lors de son passage dans les différents pays.





Le cycliste âgé de 70 ans a ajouté qu’à travers son aventure, il vise à promouvoir la pratique du sport en général et du vélo en particulier, en raison des nombreux avantages qu’elle offre pour la santé.

En 2022, Mosta a parcouru près de 6.000 km à vélo d’Amsterdam à Dakar, en passant par les Pays-Bas, la Belgique, la France, l’Espagne, le Maroc, la Mauritanie, puis le Sénégal. Trois ans plus tôt, il avait rejoint La Mecque à bord de son vélo pour accomplir le pèlerinage, parcourant 8.000 km à travers treize pays.

Adepte des sports d’endurance, Karim Mosta a participé à 165 courses à travers le monde, dont 29 Marathons des Sables.

SL.