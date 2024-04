Maroc-Libye: Hicham Dguig s’exprime avant le match (CAN Futsal)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale de futsal affronte, vendredi, son homologue libyenne en demi-finale de la 7è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de futsal, qui se tient jusqu’au 21 avril courant au Maroc, avec l’ambition de décrocher son billet pour la Coupe du monde 2024 en Ouzbékistan et s’approcher de son 3è sacre continental consécutif.

Les Lions de l’Atlas se sont hissés dans le dernier carré après avoir fait un carton plein lors de la phase de poules, en terminant en tête du groupe A avec 9 points engrangés en trois victoires contre l’Angola (5-2), le Ghana (8-3) et la Zambie (13-0).

De son côté, l’équipe libyenne s’est qualifiée en demi-finale en se classant deuxième du groupe B derrière l’Egypte avec 6 points. Lors de la phase de poules, la Libye s’est imposée face à la Mauritanie (5-4) et la Namibie (11-5) et a chuté contre l’Egypte (4-0).

Faisant forte impression lors de ses trois premiers matchs, l’équipe nationale aspire à continuer sur la même lancée dans cette CAN sur ses terres et devant son public, pour finir en beauté cette compétition continentale.





Devant de nombreux supporters acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas ont été étincelants depuis le début de la compétition, livrant match après match des prestations remarquables pour le plus grand bonheur du public marocain, affichant leur détermination à honorer les couleurs nationales et décrocher un troisième titre d’affilée.

En termes de chiffres, le parcours de la sélection marocaine lors de la phase de groupes est tout aussi impressionnant: meilleure attaque avec 26 buts inscrits et meilleure défense avec 5 buts encaissés. L’équipe libyenne a quant à elle marqué 16 buts et encaissé 13 buts.

Abordant la demi-finale, le sélectionneur national Hicham Dguig a insisté qu' »il faut être attentif lors de cette rencontre parce qu’elle est à élimination directe et aussi qualificative pour la Coupe du monde que nous espérons disputer pour la quatrième fois ».

« Le prochain match sera préparé avec rigueur pour s’assurer la qualification au Mondial », a expliqué le coach national, soulignant que « nous sommes conscients du poids de cette rencontre et nous allons passer en revue nos précédentes prestations pour apporter les corrections nécessaires et jouer la demi-finale en toute sérénité ».

Les compétitions de la CAN-2024 de futsal sont disputées à la salle Ibn Yassine et au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Les trois équipes sur le podium décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde de futsal de la FIFA qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.

S.L.