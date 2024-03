Bayern Munich : Kane de retour à l’entraînement

Par LeSiteinfo avec MAP

Harry Kane, qui a été touché à la cheville gauche, a effectué un entraînement individuel lundi matin sur les terrains du Bayern Munich, à cinq jours du Klassiker du foot allemand contre le Borussia Dortmund à l’Allianz Arena (samedi, 18h30).

« Harry Kane a pu à nouveau s’entraîner individuellement sur les terrains d’entraînement du Bayern », a indiqué le club munichois sur son site internet, accompagnant le communiqué d’une photo de Kane, au milieu de cerceaux en train de contrôler une balle envoyée par l’entraîneur physique Holger Broich.

Kane s’est blessé lors de la victoire du Bayern 5 à 2 sur la pelouse de la lanterne rouge Darmstadt (16 mars) et n’a pas joué contre le Brésil à Wembley samedi. Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a indiqué que l’avant-centre serait insuffisamment remis pour le second match amical des Three Lions contre la Belgique.

Kane est alors rentré à Munich pour poursuivre ses soins. Auteur de 31 buts lors des 25 premières journées de Bundesliga, le capitaine de la sélection anglaise espère être remis à temps pour défier le Borussia Dortmund samedi pour la 26e journée du championnat d’Allemagne, avec dans le viseur le record de Robert Lewandowski de 41 buts lors d’une saison de Bundesliga (2021/21).

Raphaël Guerreiro (déchirure musculaire contre Darmstadt), Kinglsey Coman (déchirure du ligament latéral du genou gauche fin janvier) ont également effectué une séance individuelle lundi.