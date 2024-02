Les blessures s’abattent sur les Lions de l’Atlas

Ismael Saibari a contracté une blessure, mardi, face au Borussia Dortmund en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions et a dû quitter la pelouse dix minutes avant le coup de sifflet final.

Le Lion de l’Atlas subira les examens médicaux nécessaires afin d’évaluer la nature de sa blessure.

Noussair Mazraoui s’est également déchiré, dimanche, une fibre musculaire de l’ischio-jambier gauche lors du match à l’extérieur contre le VfL Bochum. C’est le résultat d’un examen effectué par le département médical du Bayern Munich. Le latéral droit sera ainsi indisponible pendant plusieurs semaines.

Le joueur a été contraint de quitter le terrain à la 33ᵉ minute du match contre Bochum et a été remplacé par le Français Dayot Upamecano. Cette blessure est un nouveau coup dur pour le Lion de l’Atlas, qui a déjà manqué plusieurs matchs avec l’équipe allemande avant la Coupe d’Afrique des Nations.

De leur côté, Hakim Ziyech et Sofyan Boufal, blessés pendant la CAN 2023, ne se sont toujours pas rétablis, ce qui inquiète Walid Regragui qui prépare sa liste pour les prochains amicaux face à la Mauritanie et l’Angola.

Rappelons que la sélection marocaine de football disputera deux matches amicaux face à ses homologues de l’Angola et de la Mauritanie, respectivement les 22 et 26 mars prochain au grand stade d’Agadir, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Ces deux rencontres s’inscrivent dans les préparatifs des Lions de l’Atlas en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026.

L’équipe nationale, qui a été éliminée en huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) organisée en Côte d’Ivoire, évolue dans le groupe E de ces éliminatoires, aux côtés de la Zambie, la Tanzanie, le Niger et le Congo.

H.M.