Accrochage Zinnbauer-Sektioui : vers une sanction de la FRMF ?

Les entraîneurs Joseph Zinnbauer (RAJA) et Tarik Sektioui (MAS) sont menacés de sanctions par la Commission disciplinaire de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), suite à une altercation survenue à la fin du match de la Botola qui a opposé mercredi le Raja au Maghreb de Fès.

Les deux entraîneurs ont failli en venir aux mains si ce n’est l’intervention des dirigeants des deux équipes et de certains joueurs. Dans des déclarations d’après match, Sektioui a affirmé qu’il n’a pas accepté que le coach du Raja se dirige vers le défenseur du MAS Youssef Aguerdoum et lui parle de manière inappropriée.

« Ce que le coach du Raja a fait est inacceptable. Il n’a pas le droit d’attaquer un joueur de l’équipe adverse de cette manière, il était de mon devoir d’intervenir pour protéger le joueur. Il n’est pas nécessaire d’entrer dans d’autres détails. », déclare Sektioui.

L’ex-joueur du FC Porto et actuel entraîneur du MAS a également déclaré que l’entraîneur joue le rôle d’éducateur et ce que Zinnbauer a fait n’a rien à voir avec l’esprit sportif et qu’il devrait bien connaître ses limites.

Pour rappel, le match entre le Raja et le MAS, qui s’est déroulé à Berrechid, s’est terminé par une victoire des Verts par un but à zéro. L’unique but a été marqué par l’attaquant Adam Ennafati.