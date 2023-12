Tout ce qu’il faut savoir sur le duel Messi-Ronaldo (PHOTO)

C’est officiel. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont s’affronter à l’occasion d’un match amical qui opposera Al Nassr à l’Inter Miami.

L’information a été confirmée par le club de David Beckham. La rencontre est prévue le 1er février 2024 à Ryad, en Arabie saoudite, dans le cadre de la la Riyadh Season Cup. L’Inter Miami croisera d’abord le fer, le 29 janvier, avec Al Hilal, privé de Neymar pour cause de blessure au genou. Le club de Messi jouera par la suite contre Al Nassr.

Il s’agit certainement de la dernière confrontation entre les deux légendes qui se sont affrontées à 37 reprises dont 30 fois dans le Clasico Real-Barça.

H.M.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023