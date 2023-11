EN VIDEO : les Wydadis rendent un dernier hommage à Ouassama Falouh

Les obsèques de Feu Oussama Falouh ont eu lieu ce vendredi 3 novembre au cimetière Achouhada de Casablanca. Le jeune footballeur est décédé jeudi 2 novembre, après trois semaines d’hospitalisation dans une clinique privée suite au grave accident qu’il a eu le 11 octobre dernier.

Jamal Harkass, Amine Aboulfath, aux côtés d’autres joueurs du Wydad ont tenu à répondre présent aux obsèques de leur coéquipier et ami, le regretté jeune joueur de 24 ans. À cette triste occasion, le président du WAC, Said Naciri, a fait aussi acte de présence, en compagnie de nombreux footballeurs et artistes, ainsi que des acteurs du ballon rond.

L.A.