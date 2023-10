OM-Brighton: la cheville en sang d’Amine Harit après un tacle musclé (PHOTO)

Amine Harit a été blessé à la cheville jeudi lors du match de l’OM face à Brighton pour le compte de la 2ème journée de la phase de poules de la Ligue Europa.

Suite à un tacle musclé, à la 52ème minute de jeu, du latéral droit Tariq Lamptey, le Lion de l’Atlas se tordait de douleur, faisant craindre le pire aux supporters marseillais. Amine Harit revient en effet d’une rupture de ligaments croisés qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois et lui a fait rater la Coupe du monde.

Cette intervention, selon plusieurs observateurs sportifs, méritait un rouge vu l’excès d’engagement du défenseur de Brighton. Pourtant, l’arbitre n’a pas signalé une faute, ce qui a indigné les fans.

Après la fin du match, le journaliste français Karim Attab a posté une photo où l’on voit la chaussette du Marocain tâchée de sang. « Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentil, on se fait avoir et on dit rien ! » s’est insurgé Jordan Veretout, le défenseur de l’OM, après la rencontre.

H.M.