Nayef Aguerd dans le viseur de l’OM

Nayef Aguerd est « la cible prioritaire » de l’Olympique de Marseille (OM) en défense centrale durant ce mercato estival, rapporte, lundi, la presse française.

Selon « L’Équipe », le défenseur marocain de West Ham est « le choix numéro un » de Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, et de son entraîneur Roberto De Zerbi pour ce poste.

L’international marocain est perçu comme le renfort idéal, avec une forte expérience, une qualité de relance en-dessus de la moyenne avec son pied gauche et un fort leadership, d’après la même source.

Nayef Aguerd « correspondrait parfaitement aux critères recherchés par De Zerbi : expérience, qualité de relance au pied gauche et leadership », estime, de son côté, le site « footmarseille.com », soulignant que « sa saison réussie en prêt à la Real Sociedad a confirmé son niveau ».

Le défenseur marocain demeurerait la priorité du club phocéen, et ce « malgré les obstacles financiers et la concurrence européenne », ajoute le média spécialisé, précisant que la Juventus, le Bayer Leverkusen, l’Atlético Madrid et le FC Barcelone surveilleraient sa situation.

« Son profil complet – solide dans les duels, bon relanceur et expérimenté au haut niveau – en fait une cible de choix pour Roberto De Zerbi, désireux de bâtir une base défensive solide pour la Ligue des Champions », écrit, pour sa part, le site « footballclubmarseille.fr ».

Formé à l’Académie Mohammed VI de football, le Lion de l’Atlas (29 ans) évolue à West Ham depuis 2022, après être passé par le FUS Rabat (2014-2018), Dijon FCO et le Stade Rennais. De retour d’un prêt à la Real Sociedad, il est sous contrat avec les Hammers jusqu’en 2027.

S.L.