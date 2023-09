Comment Messi a transformé l’Inter Miami

Par LeSiteinfo avec MAP

Leonardo Di Caprio, le Prince Harry, Selena Gomez ou encore Magic Johnson, des célébrités parmi tant d’autres qui meublent désormais les gradins du DRV PNK Stadium de l’Inter Miami après l’arrivée de Lionel Messi, prodige du ballon rond et vainqueur de la dernière Coupe du monde au Qatar.

Il est devenu presque banal de croiser un certain Toby McGuire, Tyga, Ed Norton ou encore Owen Wilson parmi les supporters du club évoluant au championnat nord-américain (MLS). Ils vibrent comme des milliers d’autres fans à toute action, dribble, passe décisive ou but de « La Pulga», qui arbore le désormais célèbre maillot rose de l’équipe américaine, synonyme de l’engagement de la franchise américaine dans la lutte contre le cancer du sein.

Au-delà des mutations enregistrées au niveau des supporters qui commencent désormais à affluer vers les stades pour assister aux prouesses du joueur argentin, c’est toute une économie sportive qui s’est vue entièrement bouleversée.

Selon le magazine Forbes, le prix des billets pour les matchs de l’Inter Miami ont grimpé en flèche en l’espace de quelques heures, dès l’annonce de l’arrivée de Lionel Messi.

Ainsi le prix des tickets les moins chers disponibles sur le marché secondaire ont bondi de plus de 1.000 pc pour les premiers matchs de l’Argentin avec le club.

Les médias américains évoquent de leur part l’effet Pulga, fortement ressenti chez Apple TV puisque la plateforme a enregistré plus de 110.000 inscriptions le 21 juillet, jour du premier match de l’Argentin sous ses nouvelles couleurs.

Du côté d’Instagram, le phénomène Messi a bien boosté le nombre des followers de l’Inter Miami pour devenir la 4e franchise américaine la plus suivie, passant de 1 million de followers à 15 millions actuellement.

11 buts en 9 matchs sous les couleurs de l’Inter Miami

Lionel Messi a débuté en force lors de son premier match en MLS (Major League Soccer), face au New York Red Bulls où l’Inter Miami s’est imposé sur le score de 0-2, grâce notamment au premier but en championnat de l’ancienne légende du FC Barcelone.

Messi a également remporté avec son nouveau club la Leagues Cup, un tournoi entre clubs de la MLS et de la ligue mexicaine.

« Je suis très heureux d’entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l’Inter Miami et aux États-Unis », avait notamment déclaré Messi.

Avec 11 buts en 9 matchs, l’attaquant argentin signe un début épatant et laisse prévoir un bel avenir à son équipe.

Le départ de Lionel Messi du PSG, qui a signé jusqu’en 2025 avec la franchise américaine, a été une surprise pour beaucoup surtout que l’offre floridienne était concurrencée par une proposition saoudienne des plus alléchantes.

A Miami, Messi touchera tout de même un salaire oscillant entre 45 et 55 millions d’euros par an, outre une part des revenus générés par la vente des maillots du club et des droits de diffusion télévisée du championnat, détenus par Apple.

Selon un responsable de l’Inter Miami, des parts de la franchise lui seront également attribuées après sa retraite sportive.

Les dirigeants de la MLS se frottent déjà les mains, puisque l’effet Messi a contribué à donner une meilleure visibilité au championnat, certains n’hésitant pas à comparer l’arrivée du joueur argentin à celle du Roi Pelé au New York Cosmos en 1975 ou encore à celle du milieu de terrain anglais David Beckham à Los Angeles Galaxy en 2007.

S.L