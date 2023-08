Real Madrid: Yassine Bounou pour remplacer Thibaut Courtois ?

La grave blessure de Thibaut Courtois, lors d’une séance d’entraînement du Real Madrid, a fait de Yassine Bounou, l’international marocain, en tête de la liste des potentiels suppléants du gardien belge du club royal et aussi international au sein de la sélection des Diables rouges.

Aussitôt que le Real a annoncé la blessure de Courtois, victime d’une rupture du ligament croisé du genou, les supporters de l’équipe madrilène ont interagi, sur les réseaux sociaux, sur la possibilité de trouver un suppléant à l’excellent gardien belge, qui soit capable de le remplacer avec l’art et la manière.

Et ces supporters ont cité des noms de gardiens, susceptibles candidats de rejoindre l’équipe et, en tête de leur liste, on retrouve, sans très grande surprise, le nom de notre Yassine Bounou national, ami de Thibaut Courtois. Considérant que le gardien de la tanière des Lions de l’Atlas est le meilleur choix pour lequel devrait opter le club royal.

Ainsi, les observateurs de la chose footballistique, comme les fans du Real Madrid, ont tous été unanimes à largement préférer l’option Yassine Bounou à celle de Kepa Arrizabalaga (Chelsea), ainsi aussi qu’à celle d’autres gardiens réputés.

Larbi Alaoui.