Casablanca: plusieurs projets liés au sport approuvés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la Commune de Casablanca a approuvé, jeudi, à la majorité, lors d’une session extraordinaire, des projets liés au sport, à l’environnement, à l’urbanisme et aux biens .

Cette session, qui s’est tenue au siège de la wilaya de la région de Casablanca-Settat, a également été consacrée à l’étude et à l’approbation de plusieurs conventions de partenariat.

Ainsi, le Conseil a approuvé l’annulation de l’accord mandatant la Société de Développement Local (SDL) Casablanca Animation et Evénements pour la gestion du complexe sportif Mohammed V, et un projet de convention désignant la Société Nationale de Réalisation et de Gestion des Équipements Sportifs « SONARGES » comme nouveau gestionnaire du complexe sportif Mohammed V.

A cet égard, Nabila Ramli, présidente de la commune de Casablanca, a expliqué que l’objectif est de réhabiliter le complexe sportif Mohammed V afin qu’il soit prêt à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations, dans le cas où le Maroc aurait l’honneur de l’organiser.

Le Conseil a également approuvé un projet de convention de partenariat entre les conseils de la Commune de Casablanca et de la région de Casablanca-Settat, ainsi que le Conseil de la Préfecture de Ben M’sik et la SDL Casablanca Aménagement, en vue de la construction d’une salle de sport dédiée à la remise en forme dans le quartier de Ben M’sik.

Le Conseil a également voté en faveur de l’affectation de certaines taxes foncières pour la construction d’une salle de sport adjacente à la piscine semi-olympique du quartier de Ben M’sik.

Par ailleurs, le Conseil a aussi approuvé un projet de convention entre les conseils de la Commune de Casablanca et la région de Casablanca-Settat, ainsi que le Conseil de la Préfecture de Casablanca, pour la réalisation du parc Al Quds dans le quartier de Sidi Bernoussi, ainsi qu’un projet d’annexe à la convention de partenariat et de coopération pour la réhabilitation du complexe sportif Ahmed Ahrass de l’arrondissement Sidi Bernoussi.

Parmi les autres points approuvés par le Conseil figure également un projet de convention de partenariat entre les conseils de la Commune de Casablanca et la région de Casablanca-Settat, pour la construction d’un centre commercial dédié aux artisans.

Les membres du Conseil de la Commune de Casablanca ont également approuvé le projet d’avenant à l’accord de délégation à la SDL Casa Baia pour la création, la gestion et l’entretien des toilettes publiques relevant du territoire de la Commune de Casablanca, ainsi que le projet d’avenant à l’accord relatif à la réalisation d’un centre de commandement principal et de coordination lié au réseau de caméras de surveillance et au système de contrôle du trafic, puis l’étude et le vote du projet d’avenant à la convention portant construction d’un parking dans la ville de Casablanca.

Lors de cette session extraordinaire, le Conseil a décidé de reporter, à la session d’octobre prochaine, le vote sur le projet de convention portant sur la réhabilitation, la gestion et l’entretien du stade El Arbi Zaouli.

S.L