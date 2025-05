Conseil de Casablanca: ce qui a été approuvé lors de la session de mai

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la commune de Casablanca a approuvé, mercredi lors de la session ordinaire du mois de mai, plusieurs conventions de partenariat relatives à des projets de développement.

Présidée par Nabila Rmili, présidente du Conseil de la commune, cette session a vu l’adoption de plusieurs conventions, dont l’une concerne la construction d’un complexe multiservices destiné à l’hébergement et à la prise en charge des mères et enfants en situation de vulnérabilité, dans l’arrondissement de Sidi Othmane.

Le Conseil a également approuvé une convention relative à la création et à l’équipement d’un espace d’éducation préscolaire ainsi que d’un centre de formation en intelligence artificielle (IA) au jardin d’enfants Badr, ainsi qu’un incubateur de projets au jardin d’enfants Al Manar, situé dans l’arrondissement d’Anfa.

Parmi les autres projets validés figure la reconstruction du mur de protection et la réhabilitation du réseau d’irrigation du jardin zoologique d’Aïn Sebaâ, ainsi que la construction d’un complexe polyvalent dans la rue Jaafar Al Barmaki (parking municipal), dans l’arrondissement de Hay Mohammadi.

Concernant les infrastructures sportives, le Conseil a approuvé une convention tripartite avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la wilaya de la région Casablanca-Settat, et la commune de Casablanca, en vue de confier à la Société de développement local Casablanca Events & Animation la gestion, l’exploitation et la maintenance des installations sportives de la ville.

Une autre convention a été adoptée pour la construction de gradins au stade Arabe Larbi Chabbak, dans l’arrondissement de Moulay Rachid.

Les membres du Conseil ont également validé une convention pour l’exploitation et la maintenance des ouvrages d’art et des tunnels de la ville, ainsi qu’une autre portant sur l’entretien, la réparation, le renouvellement et le renforcement des bouches et bornes d’incendie sur le territoire de la commune de Casablanca.

D’autres conventions ont été approuvées, notamment un partenariat pour l’aménagement de locaux sécuritaires, ainsi qu’un projet d’acquisition de médicaments destinés aux patients diabétiques de Casablanca.

Le Conseil a également validé un avenant modifiant un projet de convention de création d’un espace commercial destiné aux vendeurs du marché Africa (préfecture d’arrondissements de Ben M’Sick), en plus de projets de création de marchés dans le quartier Moulay Rachid (Groupe 2) et du marché de Boujdour dans l’arrondissement Fida.

Dans le cadre du programme d’autonomisation économique de la commune, une convention de partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a été adoptée, pour la mise en œuvre d’un programme d’appui et d’accompagnement des jeunes dans la création ou le développement d’activités génératrices de revenus.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé un projet de réhabilitation du marché Khiyam dans l’arrondissement d’Aïn Chock, ainsi que la construction d’un complexe culturel à Hay Hassani.

Le Conseil a également approuvé le cahier des prescriptions spéciales encadrant l’exploitation du domaine public communal pour la garde des véhicules et deux-roues à Casablanca.

S’exprimant dans une déclaration à la MAP, Rmili a souligné que cette session illustre la dynamique actuelle de la ville, portée par une série de projets et réalisations dans divers domaines.

Elle a notamment mis en avant la transformation de l’ancienne décharge de Médiouna, longtemps source de pollution et de nuisances pour les habitants, en l’un des plus grands parcs de la ville, ainsi que l’aménagement du lac de Hay Hassani, considéré comme l’une des grandes réalisations supervisées par le Conseil.

Rmili a également souligné l’importance du projet stratégique Casablanca Tech Valley, prévu dans la zone de Sidi Othmane, qui devrait générer plus de 20.000 emplois, notant qu’il représente une étape majeure vers un développement urbain équilibré et une meilleure attractivité territoriale.

En ouverture de la session, la présidente du Conseil a présenté un rapport d’activité retraçant les principales actions menées dans le cadre de ses prérogatives, accompagné d’un résumé des rapports de gestion des arrondissements couvrant la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.

S.L