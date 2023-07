Tarik Sektioui prend les rênes du MAS

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maghreb Association Sportive (MAS) de Fès a présenté, mardi, son nouvel entraîneur, l’ancien international marocain, Tarik Sektioui.

Sektioui qui vient de se séparer de l’Union sportive de Touarga (UTS), succède à son compatriote Omar Hassi qui avait pris les reines des Jaune et Noir en avril dernier.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue à cette occasion, le président du MAS, Ismail Jamai a souligné que l’engagement de Tarik Sektioui « cadre avec la nouvelle vision de développement du club fassi, qui nourrit de grandes ambitions pour l’avenir ».

Jamai a annoncé, dans ce cadre, le lancement en août prochain des travaux de construction de l’académie de football du MAS, « un projet qui sera réalisé selon les normes internationales ».

De son côté, Tarik Sektioui a décliné sa vision pour le club pour les trois prochaines années, soulignant que son staff « aura pour mission de former une équipe plus organisée, structurée et compétitive, capable de rivaliser avec les grandes équipes ».

Le nouvel entraîneur du MAS a appelé « l’ensemble des composantes du club à adhérer à cette vision et à travailler main dans la main pour un meilleur avenir », se disant déterminé « à accompagner le club de sa ville natale et à redorer son blason sur les plans national et continental ».

Le MAS a terminé la saison en Botola Pro D1 « Inwi » en occupant la 10ème position du tableau avec 34 points. Il compte sept victoires, 13 nuls et dix défaites en 30 matchs disputés depuis le début de la saison 2022-23.

S.L