Entretien du Complexe Mohammed V: ce que l’on sait sur les accords conclus

Le Complexe sportif Mohammed V, de la capitale économique du Royaume, connaîtra prochainement des travaux de rénovation et d’entretien.

Ceci, conformément aux importants accords conclus entre la wilaya de la Région de Casablanca-Settat, la Société nationale de réalisation et de gestion des stades (SONARGES) et le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le Site info a pris connaissance de ce projet qui vise donc la restauration et l’entretien du Complexe Mohammed V et son équipement en vue que le stade soit fin prêt à accueillir les prochaines compétitions, particulièrement les compétitions continentales, dont la Coupe africaine des Nations 2025, au cas où le Royaume aurait l’honneur d’en être le pays hôte.

Les accords de ce projet stipulent aussi que la SONARGES exécute un programme d’entretien des constructions et des équipements de l’ex-« Stade d’honneur », conformément aux normes répondant aux conditions des cahiers de charge et faisant du grand stade casablancais mythique un complexe capable d’accueillir toutes sortes de compétitions sportives, sans nul aléa, ni inconvénient.

La SONARGES aura également pour mission la vente des tickets d’accès aux rencontres et événements sportifs que le Complexe Mohammed V abritera, en continuant à veiller à la rénovation et à l’entretien du stade dont la Société se chargera des frais.

Larbi Alaoui