Mercato : l’entraîneur de Besiktas souhaite garder Romain Saiss

Senol Güneş, entraîneur de l’équipe turque du Besiktas refuse de laisser partir l’international marocain Romain Saiss (33 ans) vers une autre équipe lors de ce mercato estival.

L’entraîneur turc a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il ne souhaite pas voir son défenseur partir cet été vers un autre club. « Saiss est un joueur qui apporte de l’équilibre à l’équipe. Il est parmi nos meilleurs joueurs et il ne faudrait pas l’abandonner. Son contrat avec le club se poursuit jusqu’à la fin de la saison prochaine », souligne Senol Gunes.

Et d’ajouter : « La direction du club m’a dit que Saiss veut partir. Je ne vous cache pas que j’aurai besoin de ses services. S’il part, j’aurai besoin d’un bon défenseur pour le remplacer, on aura peut-être besoin de 4 défenseurs au total ».

Le marché des transferts estival s’emballe pour obtenir les services de Romain Saiss. Les clubs français de Marseille et de Lens ont manifesté un intérêt significatif à l’égard du joueur, en plus d’un certain nombre de clubs de Premier League tels que Newcastle, Everton et Nottingham Forest.

Besiktas s’est dit prêt à renoncer aux services du défenseur marocain au cas où il recevrait une offre à la hauteur de ses exigences financières. Concrètement, l’équipe turque demande la somme de 4 millions d’euros pour se séparer du capitaine d’équipe des Lions de l’Atlas.