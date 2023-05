Abde Ezzalzouli vers la Bundesliga ?

Abdessamad Ezzalzouli intéresse le Bayer Leverkusen. Selon Foot Mercato, le Lion de l’Atlas figure parmi les priorités du club allemand pour renforcer sa ligne offensive. L’entraîneur Xavi Alonso est impressionné par les prestations d’Ezzalzouli avec Osasuna et encourage les dirigeants du Bayer Leverkusen à l’enrôler lors du prochain mercato estival, d’autant plus que ses attaquants Moussa Diaby et Amine Adli sont sur le départ.

La même source précise toutefois que la tâche ne sera pas facile pour Bayer Leverkusen vu qu’Ezzalzouli est dans le viseur de plusieurs mastodontes d’Europe, intéressés par ses services.

Rappelons que dans les prochaines semaines, Ezzalzouli doit trancher concernant son avenir: retourner au Barça, avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2026, ou rejoindre un autre club. Le joueur a reçu, en effet, plusieurs offres après l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du monde et ses prestations exceptionnelles avec Osasuna.

H.M.