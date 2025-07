Hausse des faux billets en circulation en Allemagne au premier semestre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La Banque centrale allemande (Bundesbank) a annoncé avoir retiré de la circulation environ 36.600 faux billets en euros au premier semestre 2025, pour une valeur nominale totale de près de 2,1 millions d’euros.

Ce chiffre marque une hausse de 8% par rapport au second semestre de l’année précédente, précise la Bundesbank.

“Le niveau de fausse monnaie en Allemagne reste toutefois faible. Statistiquement, on compte neuf faux billets pour 10.000 habitants”, a précisé Burkhard Balz, membre du directoire de la Bundesbank.

“Nous constatons que les faussaires recommencent à privilégier les coupures les plus courantes, les billets de 50 et 100 euros, pour des transactions frauduleuses sur des biens de valeur”, a ajouté M. Balz.

Selon l’institution d’émission, le nombre de contrefaçons a particulièrement augmenté pour les coupures de 50 et 100 euros, tandis que les faux billets de 200 et 500 euros ont fortement diminué.

La Bundesbank note en outre que la part des contrefaçons dites simples, comportant les mentions “MovieMoney” ou “Prop copy”, a légèrement reculé, tout en demeurant élevée. Dans certains cas, l’inscription a été dissimulée et remplacée par une imitation de signature.

Parallèlement, le nombre de fausses pièces en euros détectées dans les paiements a atteint 68.400 au premier semestre 2025, contre 60.800 au second semestre 2024, soit une hausse de 12%. En moyenne, environ 16 pièces contrefaites ont été recensées pour 10.000 habitants. Les contrefaçons concernent exclusivement les trois plus grandes valeurs faciales de 50 centimes, 1 euro et 2 euros.