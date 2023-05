Wydad: Youssef El Motie bientôt en sélection ?

La liste élargie de Walid Regragui sera bientôt dévoilée et comptera plusieurs surprises dont la convocation, pour la première fois, de certains joueurs.

Selon une source de Le Site info, Youssef El Motie, le gardien de but du Wydad de Casablanca, pourrait être convoqué par le sélectionneur national suite à ses prestations exceptionnelles. Regragui est en effet impressionné par le rendement du portier qui a permis au WAC de poursuivre sur la voie du succès.

Rappelons que le coach prépare actuellement la liste des joueurs qui seront convoqués lors des prochaines dates FIFA. En juin prochain, les Lions de l’Atlas affronteront en amical le Cap Vert avant de croiser le fer avec l’Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023.

On apprend ainsi que quelques joueurs ne seront pas convoqués pour cause de blessure. D’autres, comme décidé par le sélectionneur national, seront ménagés après avoir disputé plusieurs matchs. En parallèle, le coach fera appel à des joueurs qui signent actuellement des prestations exceptionnelles avec leurs clubs, à l’instar de Faiçal Fajr et Younes Belhanda.

HM.