Racisme contre Vinicius : Ancelotti aurait demandé à l’arbitre d’arrêter le match

Appelé à se prononcer à l’issue du match contre Valence, l’entraîneur italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, ne voulait en aucun cas parler football et résultat du match.

« Don Carlo » a déclaré avoir demandé à l’arbitre d’arrêter le match. «Si on crie singe à un joueur et que l’entraîneur doit penser à le retirer du terrain, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas en Liga, a expliqué l’entraîneur italien. La Liga espagnole a un problème avec le racisme. Et le problème, ce n’est pas Vinicius. Vinicius est la victime. En cas de racisme, le match doit être arrêté» L’ancien coach du PSG a aussi assuré que son joueur ne « voulait pas continuer » : « Je lui ai dit que ce n’est pas juste pour moi car il est la victime et pas le coupable. »