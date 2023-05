Raja: le successeur potentiel de Mondher Kebaier

L’ancien et sans doute prochain successeur d’El Badraoui, le promoteur immobilier Mohamed Boudrika, a déjà anticipé sur le sort de Mondher Kebaier, actuel entraîneur du Raja de Casablanca.

Et selon des informations recueillies par Le Site info sport, le prochain président potentiel de l’équipe des Verts est contre le maintien du coach tunisien, aux commandes du Raja. De même que Mohamed Boudrika est en train de mener des négociations avec un entraîneur européen qui succèderait à Mondher Kebaier, à partir de la prochaine saison de la Botola Pro, avons-nous aussi appris.

D’après les mêmes informations précitées, le futur entraîneur du Raja, fortement pressenti, serait sans doute le Français Patrice Carteron, vu sa valeur reconnue et le respect dont il jouit grâce à son riche curriculum vitae.

En revanche, il n’est pas question de faire de nouveau appel au Tunisien Faouzi Benzarti, à cause de la sanction de suspension décidée à son encontre, d’abord, et également vu son âge et ses échecs lors de ses dernières expériences d’entraîneur, ensuite, a précisé notre source.

Par ailleurs, l’agent de Mondher Kebaier tente de faire la promo de celui-ci, via plusieurs médias, comme étant l’un des entraîneurs les plus demandés par de grands clubs. Et à ce propos, en revanche, Le Site info sport a appris qu’une seule équipe désire conclure un contrat avec Kebaier et qu’il s’agit d’un club égyptien.

Larbi Alaoui