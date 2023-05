Raja-Al Ahly: les canons d’eau derrière le décès de la supportrice ? Ce que l’on sait

Une source de la préfecture de Casablanca a formellement nié les informations et rumeurs colportées sur les réseaux sociaux, concernant la prétendue intervention de la Sûreté nationale.

Selon plusieurs pages, les canons d’eau déployés aux alentours du Complexe sportif Mohammed V, samedi 29 avril, lors du match retour du Raja de Casablanca contre le club égyptien d’Al Ahly auraient causé le décès de la jeune supportrice des Verts Noura Zoubairi, 29 ans.

La même source, dans le but de balayer d’un revers de main ces graves et fausses allégations, a tenu à assurer que les camions citernes chariot de l’eau de canon ont été effectivement déployés afin d’interdire l’envahissement du stade par des centaines de personnes de la zone 7, aux alentours du Complexe Mohammed V. Ceci, loin de la zone 3 où la défunte a été transférée à l’hôpital où elle a fini par succomber à cause de son malaise fatal.

L’on a également précisé, tout en réitérant la récusation desdites rumeurs, colportées par certaines pages de la Toile, que la préfecture de la Sûreté nationale de Casablanca a mobilisé quelque 4500 agents des forces de l’ordre afin d’assurer la sécurité de cette rencontre décisive, perdue par la Raja.

Larbi Alaoui