Les joueurs du Raja rendent hommage à la supportrice décédée (PHOTO)

Les joueurs du Raja de Casablanca ont présenté leurs condoléances à la famille de Noura Zoubairi, la supportrice décédée samedi aux alentours du complexe sportif Mohammed V pour assister au match face à Al Ahly.

Une photo des joueurs, en train de lire la Fatiha pour la mémoire de la défunte, a été prise lors de la première séance d’entraînement de l’équipe et a été postée sur la page officielle du club. «Nous, joueurs et staff technique du Raja de Casablanca, présentons nos sincères condoléances à la famille de notre chère Noura Zoubairi qui nous a quitté avant le match contre Al Ahly. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et accorde courage et patience à ses proches. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», peut-on lire en légende du cliché.

Rappelons qu’une enquête a été ouverte par les services concernés sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de l’incident.

H.M.