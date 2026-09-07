Mohamed Chaouki : « Le RNI veut porter le salaire minimum à 5.000 dirhams »

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Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a indiqué, lors d’une rencontre de communication tenue à Imi N’Tlit, dans la province d’Essaouira, que le parti avait choisi un jeune pour le représenter dans la circonscription lors des prochaines échéances électorales, conformément à son orientation en faveur du rajeunissement et du renouvellement des élites.

Chaouki a affirmé que le RNI veillait à concilier expérience, expertise, compétence et renouvellement générationnel, précisant que 38 % des candidats annoncés sur les listes électorales du parti étaient de nouveaux visages, aux côtés de personnalités disposant d’une solide expérience politique et de gestion.

Il a souligné que le Rassemblement national des indépendants était un parti responsable, qui assumait pleinement ses responsabilités dans les différentes positions qu’il occupait, que ce soit au gouvernement, dans l’opposition ou à la tête de plusieurs secteurs. Il a ajouté que la philosophie du parti reposait sur l’édification d’un État fort, capable d’accompagner et de protéger les citoyens à toutes les étapes de leur vie.

Selon Chaouki, cette vision se traduit par plusieurs chantiers sociaux, notamment la généralisation de la protection sociale, de l’assurance maladie obligatoire et de l’aide sociale directe. Il a relevé que plus de 30 % des familles de la commune d’Imi N’Tlit bénéficiaient de ce soutien.

Le président du RNI a ajouté que son parti travaillait sur ces différents chantiers avec méthode et précision, loin de toute surenchère autour des chiffres. Il a également insisté sur la nécessité de préserver ces acquis et de poursuivre cette dynamique au cours de la prochaine étape.

Concernant les jeunes, Chouki a indiqué que le gouvernement s’était employé à créer de nouvelles opportunités à travers plusieurs dispositifs, dont le programme « Forsa », tout en procédant à des augmentations salariales et à l’amélioration de la situation sociale de différentes catégories professionnelles et de plusieurs secteurs. Il a précisé que le montant global des engagements sociaux pris dans le cadre du dialogue avec les syndicats et les organisations patronales avait dépassé 45 milliards de dirhams.

Chaouki a par ailleurs annoncé que le parti ambitionnait, lors de la prochaine étape, de porter le salaire minimum à 5.000 dirhams, tout en poursuivant la mise à niveau économique des zones rurales et en renforçant la contribution de l’économie sociale et solidaire au développement. Il a expliqué que l’objectif était de permettre aux coopératives d’accéder aux financements bancaires et non bancaires, de soutenir les produits locaux et de créer de nouvelles opportunités économiques au profit des habitants du monde rural.

Enfin, Chaouki a réaffirmé que le Rassemblement national des indépendants était un parti responsable, déterminé à concrétiser ses engagements à travers des mesures réalistes, mises en œuvre avec professionnalisme, loin des slogans et des promesses dépourvues de fondements concrets.

H.M.