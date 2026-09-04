À Khémisset, Chaouki met en avant les réformes sociales du gouvernement

Mohamed Chaouki, président du Rassemblement national des indépendants (RNI), a estimé que l’actuel gouvernement, dirigé par le parti sous la présidence d’Aziz Akhannouch, a opéré une transformation qualitative et sans précédent dans la conduite des politiques publiques, à travers le lancement de grands chantiers de réforme au cœur des secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation.

Lors d’une rencontre de communication organisée ce vendredi par le parti dans la province de Khémisset, Mohamed Chaouki a expliqué que le secteur de l’éducation a vu le lancement du projet des « Écoles pionnières », destiné à rehausser la qualité de l’enseignement public. Dans le secteur de la santé, il a évoqué une véritable révolution structurelle, portant notamment sur la qualité des infrastructures et la mise en œuvre des projets, dont le taux de réalisation avoisine les 95 %.

Le président du parti a également indiqué que les tournées du « Parcours du développement » ont permis d’être à l’écoute des élus et de plaider en faveur du renforcement des moyens financiers des collectivités territoriales. Il a notamment mis en avant la réussite de l’augmentation de 20 % des budgets qui leur sont alloués, suivie d’un soutien supplémentaire de 15 %, renforçant ainsi leur capacité à répondre aux attentes des populations.

Chaouki a par ailleurs souligné que le « Parcours des réalisations » a permis d’établir un contact direct avec les citoyens afin d’échanger ouvertement avec eux sur les questions les plus urgentes, au premier rang desquelles le pouvoir d’achat. Il a, à cette occasion, réaffirmé le refus de son parti de transformer les échéances électorales en un « marché de la surenchère », marqué par des promesses sans lendemain.

Le dirigeant du RNI a insisté sur la nécessité d’apporter des réponses concrètes dans le cadre du « Parcours de l’avenir », notamment en ce qui concerne la simplification des procédures relatives aux autorisations d’urbanisme en milieu rural, ainsi que la facilitation du raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunications.

Mohamed Chaouki a conclu que la période actuelle exige de poursuivre les efforts de construction et de consolider les acquis, à travers des engagements réalistes et la présentation du bilan aux citoyens avec responsabilité et transparence.

S.L.